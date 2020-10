Serie A : l'AS Roma vient à bout de Benevento dans un match fou

Les amateurs de Serie A ont été gâtés ce dimanche soir. Dans le cadre de la 4e journée du championnat d'Italie, l'AS Roma et Benevento s'affrontaient sur la pelouse du Stadio Olimpico. Et les deux équipes ont fait le show. Rapidement, Caprari débloquait la situation pour les visiteurs (5e, 0-1) mais Pedro égalisait à la demi-heure de jeu (31e, 1-1). Quatre minutes plus tard, Dzeko trouvait aussi le chemin des filets (35e, 2-1) avant un autre but romain refusé pour hors-jeu (45e+2).

À la mi-temps, les Giallorossi menaient donc d'un but. Mais tout était encore possible. La preuve avec ce penalty manqué par Lapadula mais l'attaquant de 30 ans suivait bien pour marquer et égaliser (55e, 2-2). Malgré ce but, les locaux ne tremblaient pas et Veretout redonnait l'avantage à son équipe, lui aussi sur penalty (67e, 3-2). Derrière, Dzeko (78e, 4-2) et Pérez (89e, 5-2) enfonçaient le clou. L'AS Roma s'imposait donc et passait 7e au classement. Le promu Benevento était 10e.