Bordeaux : Alberth Elis placé en coma artificiel

Le succès des Girondins de Bordeaux face à Guingamp (1-0), samedi, restera anecdotique. Alors que la rencontre entre Bordeaux et Guingamp n’avait débuté que depuis 40 secondes, un énorme choc entre Alberth Elis (28 ans) et un défenseur adverse a obligé la rencontre à se stopper une dizaine de minutes. Ce sont les joueurs eux-mêmes qui ont pressé les médecins à intervenir. Quelques minutes après être resté au sol tout le temps de l’intervention, l’attaquant hondurien a fini par être évacué sur civière après huit minutes passées au sol.

Mais selon les dernières informations de L’Équipe, Alberth Elis était conscient au moment de son évacuation du terrain. Alors qu’une fracture au niveau du visage était suspectée, le Hondurien serait dans un état bien plus préoccupant, puisqu’il souffrirait d’un grave traumatisme crânien d’après les premiers examens. Et d’après France Bleu Gironde, il a d’ailleurs été placé en coma artificiel par les médecins lors de son transport à l’hôpital Pellegrin de Bordeaux.

L’État d’Alberth Elis inquiète Bordeaux

Son état de santé inquiète fortement au sein du club bordelais, alors qu’aucune imagerie n’a été réalisé pour le moment, confirme France Bleu Gironde, qui ajoute que le Hondurien de 28 ans est, depuis, pris en charge par le service de réanimation de l’établissement bordelais. Le directeur sportif des Marine et Blanc, Admar Lopes, devrait rejoindre sa famille à l’hôpital dans la soirée, qui était présente à Bordeaux pour assister à la rencontre.

«Cette victoire, on la dédicace à Alberth Elis. On se rend compte que dans la vie, tout peut aller très vite. Un grand soutien à lui, on est de tout cœur avec lui. On prend de ses nouvelles, on espère que tout va aller mieux et qu’il se rétablira au plus vite», a déclaré Gaëtan Weissbeck en zone mixte, après la rencontre. Une scène que l’on déteste voir sur les terrains de football…