Liga : Grenade s’impose face à Cadiz

Coup d’envoi de la 19e journée de Liga ce soir. Et en attendant le choc Girona-Atlético et l’opposition entre le Real Madrid et Majorque, il y avait un duel de mal classés 100% andalou entre Grenade et Cadiz, respectivement 19e et 17e du classement.

La suite après cette publicité

Un match qui a vu Grenade s’imposer sur le score de 2-0, grâce à une réalisation de son attaquant albanais Myrte Uzini, qui a inscrit son 6e but en championnat, et une du futur joueur du Bayern Munich, Bryan Zaragoza Martinez. Grenade reste 19e (11 points) malgré ce succès, mais revient à deux longueurs du Celta (13 pts, 18e) et à quatre de son adversaire du jour et premier non relégable (15 pts).