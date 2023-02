Serie A : Armand Laurienté guide Sassuolo contre l’Atalanta

C’est la belle opération de ce samedi soir en Italie : Sassuolo se donne de l’air en empochant une très solide victoire contre l’Atalanta (1-0) au Mapei Stadium, lors de la 21ème journée de Serie A. L’événement qui a fait basculer la rencontre est l’expulsion logique de Joakim Mæhle (30e), auteur d’une très vilaine semelle sur le mollet de Domenico Berardi. L’arbitre de la rencontre Matteo Marcenaro a préféré faire appel à la VAR pour valider le carton rouge mais les images ne laissaient pas de place au doute. Le geste est mal maîtrisé et surtout très dangereux. Réduite à dix au bout d’une demi-heure, la Dea a bien eu du mal à composer une prestation cohérente, tentant que deux frappes sur l’ensemble du match. A l’approche de l’heure de jeu, le Français et ancien Lorientais Armand Laurienté est venu ouvrir le score pour les Neroverdi, inscrivant ainsi son quatrième but de la saison en championnat, en plus de ses trois passes décisives délivrées.

Après la perte de Mæhle, le système de Gian Piero Gasperini s’est retrouvé totalement déséquilibré et ce sont les hommes d’Alessio Dionisi qui en ont profité pour faire le plein de points. Dans un énième geste de frustration, Luis Muriel, entré en jeu, a également écopé d’un rouge (90e+6), laissant son équipe terminer les dernières secondes à neuf. Au classement, Sassuolo reste 15ème mais se trouve désormais à dix points de la zone rouge, tandis que l’Atalanta fait du surplace et laisse une chance à l’AC Milan de reprendre demain la 5ème position. Le weekend prochain, les Bergamasques iront à Rome défier la Lazio. Les Sassolesi se déplaceront à Udine dans le cadre de la 22ème journée du championnat italien.

