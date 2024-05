Benjamin Henrichs rempile avec Leipzig jusqu’en 2028

Le RB Leipzig sécurise l’un de ses tauliers. Auteur d’une nouvelle saison pleine avec les Saxons à l’image de ses 40 apparitions (dont 35 titularisations) pour 1 but et 7 passes décisives toutes compétitions confondues, le défenseur allemand laissait, jusqu’à ce jour, planer le doute sur son avenir, à un an de la fin de son contrat. Après un certain temps de réflexion, l’ancien joueur de l’AS Monaco a finalement prolongé l’aventure avec l’actuel 4e de Bundesliga jusqu’en 2028, ce vendredi.

«Nous avons échangé des idées de manière très équitable à tout moment. J’ai 27 ans maintenant et bien sûr, je me suis aussi demandé si je voulais essayer quelque chose de nouveau. Mais le club et la direction sportive autour de Rouven Schröder et Marco Rose m’ont toujours montré très clairement qu’ils comptaient sur moi et qu’ils aimeraient me voir continuer à Leipzig. Cette appréciation me rend fier et je suis heureux de continuer à être un Red Bull», a déclaré le principal intéressé, convoqué par Julian Nagelsmann pour disputer l’Euro 2024 avec l’Allemagne.