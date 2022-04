Tottenham : Oliver Skipp prolonge jusqu'en 2027

Très bonne nouvelle pour les supporters de Tottenham. Les Spurs ont annoncé ce mercredi la prolongation de contrat de leur milieu de terrain anglais Oliver Skipp, et ce jusqu'en 2027. Une belle récompense pour le joueur de 21 ans de la part de son club formateur, qu'il a rejoint en 2016.

Après une saison pleine à Norwich l'an dernier en Championship, l'international espoirs (12 sélections) a déjà disputé 28 rencontres toutes compétitions confondues, dont 22 titularisations. Il est néanmoins absent du groupe professionnel depuis fin janvier en raison d'une pubalgie.

✍️ We are delighted to announce that Oliver Skipp has signed a new contract with the Club that will run until 2027.



Congratulations, Skippy! 👏