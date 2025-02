Brest-PSG : les compositions officielles

Un choc avant l’heure. Le PSG se déplace sur la pelouse de Brest ce samedi à 17h pour le compte de la 20e journée de la Ligue 1, un match à suivre en direct commenté sur notre site. Avant de se retrouver en barrages de la Ligue des Champions dans environ deux semaines, les deux équipes voudront se jauger en championnat en espérant grappiller des points au classement. D’autant plus que les Brestois, huitièmes ne sont qu’à quatre unités des places européennes. De leur côté, les hommes de Luis Enrique sont premiers avec dix points d’avance sur Marseille.

Pour ce faire, le technicien espagnol a aligné un 4-3-3 avec une attaque composée de Dembélé, Kvaratskelia et Barcola. En l’absence de Joao Neves et Warren Zaïre-Emery, Lee évoluera dans l’entrejeu avec Vitinha et Fabian Ruiz. Du côté des Brestois, Ludovic Ajorque est titulaire en pointe devant Del Castillo, Faivre et Sima.

Les compositions officielles :

Brest : Bizot - Lala, Chardonnet, Ndiaye, Zogbé - Camara, Lees-Melou - Del Castillo, Faivre, Sima - Ajorque.

PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes - Vitinha, Ruiz, Lee - Dembélé, Kvaratskhelia, Barcola.

