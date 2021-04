PSG : vers un départ de Colin Dagba cet été ?

La suite après cette publicité

Quel avenir pour Colin Dagba avec le Paris Saint-Germain ? Si le jeune latéral droit de 22 ans formé au club réalise (enfin) une saison pleine avec le club de la capitale, il n’est pas forcément un titulaire indiscutable selon Mauricio Pochettino qui préférerait surement pouvoir aligner Alessandro Florenzi dans certaines rencontres. Bien que le natif de Béthune s’avère être un bon remplaçant dans cet effectif du PSG, la question d’un départ cet été peut se poser.

Selon les informations de l’Équipe, le défenseur français ne serait pas un chouchou de Leonardo, le directeur sportif du club, et si le Bayern Munich et des clubs du top 5 français s’étaient manifestés l’été dernier avant d’être recalés par le joueur, un départ n’est pas forcément inenvisageable cette fois-ci. Toujours selon le quotidien français, dans l’entourage du joueur, on explique qu’«il faudra un jour faire un choix, peut-être cet été mais peut-être pas.» Le flou règne donc dans ce dossier alors que le contrat de Colin Dagba ne prendra fin qu’en 2024.