Espagne : le Barça B et le Castilla éliminés en playoffs de montée en D2

Le FC Barcelone B et le Real Madrid Castilla avaient l’occasion de rentrer un peu plus dans l’histoire. Ce dimanche, les deux équipes pouvaient espérer monter en deuxième division espagnole et donc rejoindre un championnat où aucune équipe B de club de Liga n’évolue. Mais ce ne sera pas le cas.

Avec son match nul face à Ibiza, le Castilla entraîné par l'ancien capitaine emblématique du Real Madrid Raúl Gonzalez n’ira pas en D2. Ce partage des points n’a pas réussi à les qualifier au deuxième tour des playoffs, Ibiza ayant fini leader de sa poule. De son côté le FC Barcelone B est également éliminé après sa défaite face à Murcia lors de la séance de tirs au but. Il faudra retenter l'année prochaine pour les deux équipes et peut-être avec un autre entraîneur pour le Real Madrid.