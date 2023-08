Premier League : Chelsea et Moisés Caicedo se font déjà cartonner en Angleterre !

La suite après cette publicité

385 millions d’euros. C’est la somme dépensée par Chelsea pendant ce mercato estival, après un dernier hivernal déjà très prolifique. Et ce n’est pas terminé, puisque les Blues souhaitent encore ajouter quelques éléments à leur effectif, après avoir fait de Moisés Caicedo le joueur le plus cher de l’histoire de la Premier League notamment (plus de 130 M€ en incluant les bonus). Les Londoniens souhaitent encore renforcer leur secteur offensif.

Clairement, avec un tel investissement, on attend les pensionnaires de Stamford Bridge au tournant et tout en haut du classement cette saison. Mais la saison a bien mal démarré pour Mauricio Pochettino et ses ouailles. Après un match nul plutôt intéressant 1-1 face à Liverpool lors de la première journée de Premier League, Chelsea a chuté hier sur la pelouse de West Ham, sur le score de 3-1. Une rencontre pendant laquelle les Blues ont été surpassés par leur voisin dans tous les aspects du jeu, et qui confirme que le coach argentin a encore énormément de boulot.

Caicedo prend cher

Ce qui suscite de sacrées réactions outre-Manche. Certains joueurs sont visés, comme Moisés Caicedo. « C’est un cauchemar pour ses débuts, c’est un petit paresseux. Il entre et dès sa troisième touche de balle, il tire. Il n’est pas connu pour sa qualité de frappe. Et je ne suis pas sûr qu’il ait été acheté pour ça ! », a notamment expliqué le consultant et ancien joueur Jamie Carragher. Il faut dire qu’en 37 minutes, Caicedo a eu le temps de perdre 8 fois la balle et de concéder un pénalty notamment.

« Un début désastreux pour Caicedo », affirme-t-on du côté de Bleacher Report. Son entraîneur Mauricio Pochettino l’a défendu après le match : « quand nous avons pris la décision de le faire jouer pour les 30 dernières minutes, c’est parce qu’il était prêt. Il a montré de bonnes choses. On ne peut pas dire que ça a été totalement mauvais ». Une saison qui démarre en tout cas bien mal pour Chelsea. « Une défaite décevante pour les Blues », indique de son côté le Daily Mail. Il faudra se ressaisir face à Luton vendredi, et ce sans Carney Chukwuemeka, blessé, pourtant seul buteur face aux Irons…