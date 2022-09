Lens : Brice Samba rêve de jouer une Coupe d'Europe

Quelques jours avant de recevoir l'Olympique Lyonnais dimanche soir à Bollaert (20h45, diffusée sur Prime Video, rencontre à suivre en direct sur notre live commenté), le gardien de but du RC Lens Brice Samba s'est exprimé sur la discipline qu'il s'impose afin de donner le maximum sous le maillot sang et or. L'ancien portier de l'Olympique de Marseille a également évoqué la possibilité de jouer une Coupe d'Europe la saison prochaine avec le club nordiste, actuellement 4e du championnat, et ce après avoir raté une compétition continentale à 4 petits points.

«Je suis très très dur avec moi-même. D'ailleurs, j'ai une anecdote : je regarde toujours mes matches deux ou trois fois, le soir même. J'aime bien revoir ces petits détails, c'est comme ça que je progresse. Je suis ambitieux, j'ai grandi en France. J'ai connu la sélection française, en jeunes, tout le monde rêve de représenter un pays mais je pense que ça ne viendra qu'avec le travail. (...) L'Europe ? Non, je ne dirai pas une obligation, c'est sûr que ça donne envie de jouer et d'aller plus haut. On est tous ambitieux, on veut amener ce club qui le mérite, de par son stade, son public, vraiment le plus haut possible. La Ligue des Champions ? Ce serait magnifique !», a-t-il déclaré au micro de Prime Video.