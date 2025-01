Umar Sadiq débarque à Valence

En difficulté en Liga avec une dangereuse 19e place au classement, Valence avait besoin de s’activer sur le mercato d’hiver pour redevenir l’écurie compétitive capable de rivaliser avec les meilleurs. Premier élément de réponse dès ce samedi 4 janvier, avec l’officialisation de la signature d’Umar Sadiq. «Valence CF a conclu un accord avec la Real Sociedad pour la signature de Sadiq Umar jusqu’au 30 juin 2025. L’attaquant, international nigérian, arrive en prêt jusqu’à la fin de la saison en cours et le Valencia CF aura une option d’achat à la fin de celle-ci», précise le communiqué.

En difficulté du côté de la Real Sociedad et freiné par les blessures, l’international nigérian va chercher à retrouver de la confiance. Cette saison, Sadiq n’a porté qu’à onze reprise le maillot du club basque, pour cinq titularisations et aucun but. Il signe donc à Valence en prêt jusqu’à la fin de la saison, un contrat comprenant une option d’achat à l’issue de son prêt. Un coup risqué pour Valence, qui espère voir arriver la meilleure version du buteur nigérian, qui avait inscrit 43 réalisations en 84 matches avec Almeria avant de signer à la Real Sociedad.