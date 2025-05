Serie A : Filippo Inzaghi vante les mérite de son frère Simone

Après avoir fait ses débuts en tant qu’entraîneur à la Lazio, Simone Inzaghi s’est vu confier les rênes de l’Inter Milan à l’été 2021. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’ancien attaquant explose les compteurs avec le club interiste. Cette saison, l’écurie italienne est passée à un cheveu d’un triplé, offrant la Serie A à Naples en toute fin de championnat, et s’inclinant à la surprise générale face à l’AC Milan en demi-finale de Coupe d’Italie. Tout n’est pas perdu pour les Interistes, loin de là, qui peuvent encore s’offrir la Ligue des Champions en battant le PSG ce samedi. Mais peu importe le résultat, Simone semble déjà avoir le respect de son grand frère, Filippo.

Dans des propos accordés à L’Équipe, celui qui est actuellement le coach de Pise a été invité à s’exprimer au sujet de son cadet. Et il s’est montré particulièrement élogieux : « il ne fallait pas être un génie pour voir qu’il était déjà l’un des meilleurs. À la Lazio, il avait déjà accompli quelque chose d’extraordinaire. Évidemment, il a mis la cerise sur le gâteau avec deux finales de Ligue des Champions en trois ans, un Scudetto et d’autres trophées nationaux. Il a montré à tout le monde ce que je pensais : il est aujourd’hui l’un des meilleurs entraîneurs d’Europe. Il le mérite. C’est quelqu’un de bien, il aime son métier et il sait se faire aimer de ses joueurs. » Difficile de le contredire.