Atlético : Clément Lenglet explique son choix

C’est du côté de l’Atlético de Madrid que Clément Lenglet va tenter de se relancer. Le défenseur tricolore de 29 ans n’entrait pas dans les plans du FC Barcelone et a été enrôlé par les Colchoneros, auteurs d’un mercato assez intéressant. Prêté pour une saison, il s’est exprimé ce lundi lors de sa présentation.

La suite après cette publicité

« La grandeur du club, son effectif, son entraîneur… Il y a beaucoup de choses qui font de l’Atlético un club spécial. C’est un très bon endroit pour travailler, avec de la concurrence, et un coach qui nous pousse à atteindre notre niveau le plus élevé. Je suis ici pour ces raisons. On va voir un Lenglet travailleur, qui va tout donner pour aider l’équipe. Je suis très bien physiquement, je peux apporter beaucoup pour qu’on gagne », a déclaré le défenseur tricolore. Il pourrait débuter mercredi, en Liga face à l’Espanyol…