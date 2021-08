Bordeaux cible Marcos Paulo

La suite après cette publicité

Rachetés par Gérard Lopez, les Girondins de Bordeaux ont été sauvés in extremis d’une descente aux enfers. Par autant, le club au scapulaire reste dans le dur financièrement. Et pour son mercato estival, il ne cible presque que des prêts.

Et après les arrivées de Gideon Mensah, Ricardo Mangas et Thimothée Pembélé, les Marine-et-Blanc visent désormais le jeune attaquant portugais Marcos Paulo selon L'Equipe. Âgé de 20 ans, ce dernier est arrivé libre de tout contrat à l’Atlético de Madrid cet été. Capable d’évoluer aussi bien en pointe que sur les côtés, le joueur a inscrit 7 buts et délivré autant de passes décisives la saison passée avec Fluminense.