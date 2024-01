Nemanja Matic prévient les supporters de l’OL

Après plusieurs semaines de tergiversation, et de négociations entre le Stade Rennais et l’Olympique Lyonnais, Nemanja Matic a fini par quitter le premier, seulement six mois après son arrivée, pour rejoindre le second. Le fruit d’un long bras de fer avec la direction bretonne. Le Serbe a été déçu de sa première aventure en Ligue 1 en raison de la scolarité de ses enfants. Il n’y avait aucun établissement scolaire international capable de les accueillir. Le milieu de terrain de 35 ans va pouvoir passer à autre chose et se concentrer sur son nouveau projet : l’OL.

La suite après cette publicité

«Je me sens prêt et motivé. On verra si le coach décide de me faire jouer. Je veux juste aider l’équipe pour qu’ensemble, on change les choses et qu’on recommence sur quelque chose de mieux la saison prochaine. Beaucoup de gens me parlent du nombre de matchs que j’ai joués. Ce chiffre donne une idée de ma carrière et de mon âge. Mais moi, je veux jouer du moment que j’ai les bonnes conditions pour continuer», assure l’ancien de Manchester United et de Chelsea à OLTV. Désormais, il souhaite relever la situation sportive de sa nouvelle équipe. «Je vise toujours les objectifs les plus élevés. On connaît notre situation, on reste objectif, on ne peut pas dire qu’on va viser les trois premières places. On doit y aller pas à pas pour gagner le plus de matchs possibles jusqu’à la fin de la saison. Chaque match sera une finale pour nous.»