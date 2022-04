Montpellier : la belle ascension d'Elye Wahi

Liverpool, Manchester United, Juventus, Tottenham : malgré l'intérêt de plusieurs cadors étrangers alors qu'il était sous contrat avec le Stade Malherbe de Caen, l'attaquant français Elye Wahi avait finalement décidé de rejoindre le centre de formation du MHSC à l'été 2018 avant d'intégrer l'équipe première deux ans plus tard, à la fin de la saison 2020/2021 grâce à Michel Der Zakarian. Après une petite entrée à Metz, le Franco-Ivorien avait marqué sa deuxième apparition de son empreinte : en réduisant l'écart face à l'AS Monaco, il devenait le deuxième plus jeune buteur de l'histoire de Montpellier. Une précocité qui allait se confirmer au fil des matches, trouvant le filet face à des concurrents directs de la Paillade (Lens et Lyon).

Après une deuxième partie de l'exercice dernier, le natif de Courcouronnes a l'occasion de confirmer son potentiel sous la houlette d'un nouvel entraîneur en provenance de Brest, Olivier Dall'Oglio, qui est «capable de mettre tout en œuvre pour tirer le maximum de notre équipe et de nos jeunes», confirmait alors son président à son arrivée. Cette confiance donnée aux jeunes s'est avérée payante : Wahi a disputé 27 matchs sur les 29 journées à ce stade de la saison (dont 16 titularisations), inscrivant 8 buts et délivrant 1 passe décisive à son acolyte en attaque Stephy Mavididi lors de la victoire à domicile face à l'AS Monaco (3-2). Des statistiques qui font de lui l'un des meilleurs attaquants nés au XXIe siècle de l'Hexagone cette saison.

Un repositionnement tactique payant

Dans le dispositif tactique proposé par ODO depuis le début de la saison, Elye Wahi n'a jamais été aligné à son poste naturel, celui qui lui a permis de découvrir le monde pro : avant-centre. Préférant la nouvelle recrue Valère Germain à la pointe de son 4-2-3-1, l'entraîneur héraultais a décalé l'attaquant de 19 ans sur le couloir gauche afin de profiter de ses qualités de percussion et de vivacité technique en un contre un. Néanmoins, on a senti un Wahi bridé, parfois occulté par les prises de responsabilité des cadres offensifs de cette équipe, à savoir Stephy Mavididi et Téji Savanier. Jusqu'à la fin de l'année civile 2021, les deux joueurs étaient les deux buteurs principaux du MHSC. Mais avec la blessure de l'Anglais et une petite méforme du meilleur joueur du mois de décembre en Ligue 1, l'occasion a été parfaite pour l'ancien Caennais de prendre du gallon dans une équipe pailladine en transition. Cette volonté de prendre à son compte le secteur offensif montpelliérain s'est faite sentir dès le mois de décembre dernier.

En pénurie d'ailiers de formation, Dall'Oglio s'en remet à un 4-2-3-1 convertible en 4-2-1-2 avec Mollet à droite et Wahi aux côtés de Germain dans l'axe. Ce repositionnement a fait plus que du bien au numéro 21 : il a enchaîné trois buts en autant de matches face à Metz, Clermont et Brest, bien aidé par la confiance engrangée par l'équipe (3 victoires de rang). Mais derrière, coup d'arrêt à Strasbourg : entré en jeu à l'heure de jeu, Wahi a écopé d'un carton rouge six minutes plus tard, finalement annulé par la commission de discipline. Trop tard pour le MHSC, qui s'était incliné à la Meinau en infériorité numérique. Néanmoins, cet évènement malheureux n'a pas stoppé le joueur né en 2003, qui a rapidement réussi à se remettre dans sa saison : malgré la mauvaise série des siens depuis la mi-janvier (6 défaites en 8 matches), Wahi a été avec Mavididi l'un des grands responsables du succès face à l'ASM (3-2), avant de relancer sa formation face au Stade Rennais d'un superbe ciseau (défaite 4-2).

Une saison récompensée

Si son gabarit semble un peu juste pour occuper à lui seul le poste d'avant-centre, Elye Wahi s'est distingué par des qualités physiques et techniques au-dessus de la moyenne à son âge, ce qui lui avait valu l'attention de plusieurs grandes écuries européennes durant son passage en Normandie avant de s'envoler pour le centre de formation de Grammont et de devenir un pensionnaire régulier du stade de la Mosson. Par sa vitesse et son sens de l'équilibre balle au pied, l'attaquant de Montpellier a su muscler son jeu, pour jouer des épaules avec les défenseurs adverses, et travailler son efficacité devant le but. Son ouverture du score face aux Girondins de Bordeaux a démontré ces progressions réalisées depuis deux ans. En quelques mois, il est rapidement devenu l'un des chouchous des supporters de la Paillade, qui voient en lui le futur de l'attaque du MHSC. Voyant son développement fulgurant et sa bonne dynamique sur le rectangle vert, les dirigeants de Montpellier n'ont pas attendu longtemps pour le récompenser.

Après son premier contrat professionnel en octobre 2019, le MHSC a annoncé la prolongation de son attaquant, qui s'était dit ravi de renouveler son bail avec son club formateur : «c’était une évidence que je continue l’aventure, j’espère que je continuerai à faire ce que je fais de bien ici. Je dois continuer sur cette lancée. J’espère continuer à faire vibrer les supporters avec mes buts et avec l’équipe.» Quand on dit que le positif n'attire que le positif, Landry Chauvin n'a pas été insensible au talent du Suresnois et a décidé de le convoquer pour trois matches amicaux de l'équipe de France U19. Une nouvelle consécration pour la jeunesse montpelliéraine, puisque Joris Chotard a rejoint les Espoirs et Maxime Estève les U20 durant la même trêve internationale en mars dernier. Wahi a même ouvert son compteur buts en carrière internationale face à la Suède, un but digne d'un ailier pour doubler la mise. Prolongation, équipe de France : que pourrait être le prochain objectif d'Elye Wahi cette saison ? Au vu de ses statistiques personnelles, la barre des 10 buts pour sa première «réelle» saison en pro semblerait un objectif plausible. Avec sa belle forme, les retours de Mavididi et Mamadou Sakho, le Montpellier HSC a l'occasion de s'illustrer dans cette fin de saison pour finir en première partie de tableau, qu'il a toujours occupé depuis maintenant quatre saisons.