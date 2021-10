Conference League : l'AZ Alkmaar et Bâle confirment, le CSKA Sofia en grand danger

Après la victoire du Stade Rennais face au champion slovène du NS Mura (2-1), la troisième journée des phases de groupes de la Ligue Europa Conference se poursuivait, ce jeudi à 21 heures, avec six affiches au programme. Dans le groupe B, la Gantoise (2e, 6 pts) et les Serbes du Partizan Belgrade (1e, 6 pts), invaincus après deux journées, se disputaient la première place. Grâce à une réalisation de Kums juste avant l'heure de jeu (59e), les Belges sont désormais leader de leur poule. Dans le groupe D, le CFR Cluj (4e, 1 pt) recevait l'AZ Alkmaar, leader avec 4 unités et les Néerlandais ont conforté leur première place grâce à une courte victoire (1-0) sur un but de Karlsson (18e). Dans l'autre rencontre de cette poule, le club tchèque du Jablonec (2e, 3 pts) et les Danois du Randers (3e, 2 pts) n'ont pu, en revanche, se départager. Un doublé pour Čvančara (35e, 53e) côté tchèque, un autre signé Odey (36e, 90e) pour les Danois.

La suite après cette publicité

En difficulté dans le groupe F, les Slovaques du Slovan Bratislava (3e, 1 pt) et le Lincoln Red Imps (4e, 0 pt), évoluant en première division Gibraltarienne, croisaient le fer. Grâce à des réalisations de Green (46e) et Henty (84e), ce sont les Slovaques qui ont pris le meilleur (2-0). Autre duel de tous les dangers entre le CSKA Sofia (3e, 1 pt) et les Ukrainiens de Zorya (4e, 0 pt). Après une première période conclue sur un score nul et vierge, c'est finalement Sayyadmanesh qui a trouvé la faille (64e) permettant aux Ukrainiens de l'emporter sur la plus petite des marges (1-0). Enfin, leader provisoire du groupe H après sa victoire contre Qairat (2-1), Qarabag pouvait malgré tout céder sa première place à Bâle (2e, 4 pts) en cas de large succès des Suisses face aux Chypriotes de l'Omónia Nicosie (4e, 1 pt). Mission réussie pour Bale grâce à une victoire 3-1 où l'égalisation de Jordi Gómez (26e) n'empêchait pas les Suisses de reprendre les reines de cette poule grâce à des buts de Millar (19e) Arthur Cabral (41e) et Zhegrova (88e).

Le classement complet des groupes de Ligue Europa Conference