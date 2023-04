Le message d’Andy Delort à Christophe Galtier

Les nouvelles vont vite aujourd’hui. On vient de l’apprendre, Christophe Galtier va porter plainte contre Julien Fournier, auteur du fameux mail l’incriminant du temps de l’OGC Nice, et contre Daniel Riolo et Romain Molina, tous les deux journalistes, qui ont révélé l’existence et le contenu de ce fameux mail.

Si le vestiaire niçois est toujours fou de rage envers son ancien coach, Galtier a aussi des soutiens. Le dernier émane d’Andy Delort. L’attaquant, parti cet hiver de Nice à Nantes, a publié une story sur Instagram dans laquelle on voit Galtier plutôt à son avantage. Ce message ressemble à un soutien, d’autant que les deux hommes sont proches.

