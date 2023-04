PSG : Christophe Galtier va déposer plainte contre Julien Fournier, Daniel Riolo et Romain Molina pour diffamation

C’est un nouvel épisode dans l’affaire Christophe Galtier. Après les révélations des derniers jours et les nombreuses réactions qui ont suivi, Christophe Galtier ne va pas en rester là. Pour rappel, il est accusé de racisme et de discrimination envers les joueurs musulmans. Ce mercredi, RMC avait fait des révélations folles sur le sujet en citant notamment un e-mail écrit par Julien Fournier à Dave Brailsford, directeur du football d’Ineos. Et le contenu était édifiant. «Christophe Galtier est alors arrivé dans mon bureau et a salué son fils qui m’a dit : "vous pouvez vérifier avec mon père ce que je vous ai dit" (le fils/agent de Christophe Galtier avait rapporté les critiques de son père à Fournier, ndlr). Une fois son agent/fils parti, j’ai fait état à Christophe de la discussion que je venais d’avoir et lui ai demandé si tout cela était vrai. Il m’a alors répondu que oui et que je devais tenir compte de la réalité "de la ville" et qu’en effet on ne pouvait pas avoir autant de noirs et de musulmans dans l’équipe» pouvait-on notamment lire dans ce mail.

La suite après cette publicité

Ce fameux mail faisait aussi état de plusieurs autres remarques déplacées au sujet des joueurs pratiquant le ramadan. « C’est une équipe de racailles où il n’y a que des noirs et dont la moitié est à la mosquée le vendredi. Il ne peut pas y avoir autant de noirs et de musulmans. Notre équipe ne me correspond pas », serait ainsi l’une des phrases lâchées par Christophe Galtier lors de sa saison à Nice. Des révélations choquantes qui ont poussé le clan du joueur à réagir à travers son avocat notamment. Contacté par l’AFP, l’avocat du technicien français, Me Olivier Martin, a fait savoir qu’il « conteste avec la plus grande fermeté. Il a pris connaissance avec stupéfaction des propos injurieux et diffamants ». Et comme c’était attendu, Christophe Galtier a décidé de ne pas se laisser faire.

À lire

Affaire Galtier : Kylian Mbappé et le vestiaire du PSG demandent des comptes !

Des plaintes pour diffamation et risque causé à autrui

Selon les informations du Parisien, l’entraîneur du PSG, en pleine tourmente, a décidé de porter plainte contre Julien Fournier, son ancien directeur sportif à l’OGC Nice (et donc auteur du mail), ainsi que le journaliste Daniel Riolo, qui a évoqué l’affaire sur RMC, et le journaliste indépendant Romain Molina, auteur d’une vidéo sur Youtube sur le sujet il y a quelques jours.

La suite après cette publicité

Toujours selon le quotidien français, la plainte de l’ancien coach de Saint-Etienne contre Fournier, Riolo et Molina sera aussi pour «risque causé à autrui». Une autre plainte contre X pour harcèlement et menaces de mort à l’encontre de Christophe Galtier et de son fils sera aussi déposée par l’avocat dans les prochains jours. Depuis ces révélations, Christophe Galtier a été placé sous protection par le PSG. Cette affaire Galtier prend donc une nouvelle dimension.