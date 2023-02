Le RB Leipzig proche de recruter une nouvelle pépite de Salzbourg

Alors que cet été Benjamin Sesko va arriver au RB Leipzig en provenance du Red Bull Salzbourg, un autre de ses coéquipiers pourrait rejoindre le club saxon. Selon Sky Sports, le milieu autrichien de 21 ans Nicolas Seiwald plaît beaucoup à l’équipe de Marco Rose. Cadre du Red Bull Salzbourg depuis un moment, il est vu comme le remplaçant idéal de Konrad Laimer qui va partir libre pour le Bayern Munich.

Le natif de Kuchl a disputé 29 matches pour 2 buts et 2 offrandes cette saison et le transfert est estimé à plus de 20 millions d’euros. Un bel investissement de la part des Taureaux Ailés.

