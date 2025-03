Liga : le Rayo maîtrise Alavés

Suite de la 29e journée de Liga ce samedi soir. Le Rayo Vallecano se déplaçait pour affronter Alavés sur la pelouse de l’Estadio de Mendizorroza à Vitoria-Gasteiz. Du côté des Babazorros, l’objectif était de faire le plein de points pour s’éloigner de la zone rouge et ainsi continuer à valider son maintien dans l’élite espagnole. Les Franjirrojos voulait marquer de précieuses unités dans le but de se rapprocher de la course à l’Europe. Au cours d’une partie équilibrée, le Rayo a dominé les locaux (0-2) grâce à des buts de Pathé Ciss (2e) et Pedro Díaz (58e).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 7 Vallecano 40 29 +2 10 10 9 33 31 18 Alavés 27 29 -12 6 9 14 32 44

Au classement, le Rayo grimpe à la 7ème position, tandis qu’Alavès est toujours en danger avec cette inquiétante 17ème place et devra donc désormais réaliser une grosse fin de saison pour se maintenir dans l’élite. Le weekend prochain, les Babazorros iront en Catalogne pour croiser le fer avec Girona, alors que les Franjirrojos accueilleront l’Espanyol, lors de la 30e journée du championnat espagnol.