L’OL et Monaco ciblent Thomas Meunier

Après six mois passés à Trabzonspor (14 matches de Championnat, 1 but et 5 passes décisives), Thomas Meunier devrait déjà plier bagage. Selon les informations de Fussball transfers, le latéral belge dispose d’un bon de sortie de la part du club turc, malgré un contrat expirant en juin 2025.

Toujours selon les informations du média allemand, deux cadors de Ligue 1, à savoir l’OL et Monaco, étudieraient avec attention le dossier. FT précise qu’une clause du contrat de Meunier lui permettrait de quitter le club gratuitement dès cet été, sans que son futur club n’ait à débourser une indemnité de transfert. Touché à une cuisse, l’ancien Parisien avait dû déclarer forfait pour le huitième de finale d’Euro entre la France et la Belgique cette semaine.