Allemagne Espoirs-France Espoirs : les compositions officielles

Récemment qualifiés pour l'Euro Espoirs 2023, qui se déroulera en Roumanie et en Géorgie du 21 juin au 8 juillet 2023, les Bleuets affrontent l'Allemagne U21, ce vendredi à 18h15 du côté de Magdebourg (en direct commenté sur notre site), en match amical. Sans Benoît Badiashile, Eduardo Camavinga, Adrien Truffert ni William Saliba, appelés chez les A par Didier Deschamps, Sylvain Ripoll tente une composition inédite pour faire un grand match face aux champions d'Europe en titre.

La suite après cette publicité

Pour ce faire, le technicien français a choisi d'aligner un 4-3-3 avec Meslier dans le but, protégé par une défense Kalulu, Lukeba, Fofana et Merlin. Caqueret et Koné feront partie du milieu de terrain tandis que Le Fée, Gouiri et Georginio Rutter, l'attaquant d'Hoffenheim, animeront l'attaque des Bleuets. Côté allemand, la jeune star du Borussia Dortmund, Youssoufa Moukoko est titulaire.

Les compositions d'équipes :

Allemagne Espoirs : Atubolu - Thiaw, Bisseck, Beyer, Netz - Stiller, Krauss - Thielmann, Moukoko, Knauff - Alidou

France Espoirs : Meslier - Kalulu, Lukeba, Fofana, Merlin - Caqueret, Koné - Ngoumou, Le Fée, Gouiri - Rutter