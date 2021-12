Stade Rennais : Bruno Genesio souligne le manque d'expérience après la défaite contre l'OGC Nice

Pour le compte de la 18ème journée de Ligue 1, le Stade Rennais recevait l'OGC Nice ce dimanche après-midi avec l'objectif de conforter sa deuxième place. Mais rien ne s'est passé comme prévu pour les hommes de Bruno Genesio, battus à domicile (1-2) sur des réalisations de Dolberg et Atal, et ce malgré la réduction du score de Bourigeaud. Une défaite combinée à la victoire marseillaise en terres strasbourgeoises et qui place désormais les Bretons en troisième position. Interrogé à l'issue de la rencontre, le coach rennais n'a pas souhaité blâmer outre mesure ses joueurs mais a reconnu un manque d'expérience coupable.

«Il faut parfois être capable de faire des matches nuls quand on ne gagne pas. J'étais persuadé qu'on allait arracher l'égalisation, on a failli en fin de match mais parfois les choses ne tournent pas en notre faveur, même si je n'ai rien à redire sur l'état d'esprit de mes joueurs. On était attendus, c'est normal, tout le monde travaille bien et observe les équipes. Nous, on travaille aussi pour répondre à ce genre de bloc. On doit encore acquérir de l'expérience et assumer le fait d'être 2e. On a une équipe encore très jeune, je l'ai trouvée un peu moins libérée en 1ère mi-temps».

