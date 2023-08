PSG : une porte de sortie pour Djeidi Gassama

L’été dernier, Djeidi Gassama a prolongé son contrat jusqu’en juin 2024 avec le PSG avant de filer en prêt en Jupiler League du côté d’Eupen pour un prêt d’un an. Une saison loin de son club formateur où l’attaquant parisien a pu emmagasiner du temps de jeu et de l’expérience (19 matches - 2 buts et 2 passes décisives).

De retour au PSG cet été, le Franco-Mauritanien de 19 ans, qui est capable d’évoluer sur tout le front de l’attaque avec une préférence pour le côté gauche, fait partie du grand loft parisien. L’idée d’un départ est clairement à l’ordre du jour. Selon nos informations, le FC Bâle est très intéressé à l’idée de récupérer ce droitier, qui avait brillé avec le PSG en Youth League il y a quelques mois (5 buts et 2 passes décisives en 8 matches). A noter également que Gassama a refusé une offre de Hull City, club de Championship.