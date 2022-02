PSG : Kylian Mbappé commence à changer d'avis pour deux raisons !

« Quand on sait ce que Zlatan a fait ici, c'est symbolique. Ce sont des standards élevés, on est dans un cercle très très fermé. J'arrive à l'égaler et s'il n'y a pas de gros problème, je pense que je vais le dépasser. Il reste Edi (Cavani, NDLR). On va voir comment ça va se passer. Mais bien sûr qu'être le meilleur buteur de l'histoire du PSG, on ne peut pas cracher dessus donc on va voir ce qu'il va se passer ». Les déclarations de Kylian Mbappé après le match face à l'ASSE samedi soir ont énormément fait parler à travers l'Europe.

Effectivement, elles sont considérées par beaucoup comme un message clair envoyé par le Bondynois : rester à Paris est bel et bien une possibilité envisagée. De quoi confirmer de nombreuses informations parues un peu partout en Europe ces derniers temps. Dans son édition du jour, l'Equipe confirme d'ailleurs que le joueur est toujours ouvert à la signature d'un nouveau contrat avec le leader de la Ligue 1.

La situation a changé

Il y a ainsi deux raisons qui pourraient pousser le Français à définitivement changer d'avis concernant son avenir et ne plus se tourner vers la capitale espagnole. La première est celle à laquelle il faisait référence dans sa sortie médiatique après avoir atteint les 156 buts de Zlatan Ibrahimovic : aller chercher Edinson Cavani, auteur de 200 buts avec la tunique parisienne, et ainsi devenir le meilleur buteur de l'histoire du club. Il aurait logiquement besoin de quelques mois supplémentaires et de déborder sur la saison 2022/2023 pour y parvenir...

Le second facteur qui pourrait le convaincre de rester n'est autre que ce nouveau soutien des supporters. Ces derniers mois, la relation entre les deux parties n'avait pas été spécialement chalereuse, avec des supporters souvent agacés par le double-jeu de l'ancien Monégasque vis à vis de son avenir. Mais tout ceci aurait changé ces derniers temps, à l'image de la banderole en son honneur déployée dans le virage Auteuil face aux Verts. Affaire à suivre...