PSG : la drôle de sortie médiatique de Kylian Mbappé sur son avenir

La suite après cette publicité

Ces dernières semaines, on sent un élan d'espoir du côté de Paris... et une perte de certitudes du côté de Madrid. Si Kylian Mbappé n'a toujours pas prolongé avec le Paris Saint-Germain, les différentes informations venues d'un côté comme de l'autre sont en tout cas un peu plus positives pour les Parisiens, qui ne seraient finalement pas totalement hors course.

Si on devra vraisemblablement attendre la fin de ce match retour pour avoir de nouvelles indications au sujet de ses plans pour son avenir, la vedette bondynoise a encore jeté le flou en zone mixte hier après avoir égalé Zlatan Ibrahimovic au classement des buteurs de l'histoire parisienn. Des déclarations qui laissent encore un sacré flou autour de son avenir...

Aller chercher Cavani

« Quand on sait ce que Zlatan a fait ici, c'est symbolique. Ce sont des standards élevés, on est dans un cercle très très fermé. J'arrive à l'égaler et s'il n'y a pas de gros problème, je pense que je vais le dépasser. Il reste Edi (Cavani, NDLR). On va voir comment ça va se passer. Mais bien sûr qu'être le meilleur buteur de l'histoire du PSG, on ne peut pas cracher dessus donc on va voir ce qu'il va se passer », a ainsi lancé l'attaquant tricolore. Avec 156 buts au compteur, il lui faudrait logiquement quelques mois supplémentaires, débordant sur la saison 2022/2023, pour atteindre les 200 réalisations de l'Uruguayen.

« Je ne suis pas premier, je ne suis que deuxième, il fallait que je reste concentré pour marquer des buts. Je savais que j'allais arriver rapidement à cette position. J'y suis. Le plus important est de rester concentré sur les échéances qui arrivent. Et si je reste concentré, je vais marquer des buts. [...] J'ai toujours fait en sorte d'être numéro 1. Il faut continuer à essayer d'aller le chercher, il reste des matchs. Mais ce n'est pas non plus l'obsession. L'obsession, c'est de gagner des titres, c'est la Ligue des champions, ce 10e titre de Ligue 1 qui serait important aussi pour le club. Et si je reste concentré, je marquerai d'autres buts », a conclu Mbappé. Des déclarations qui vont faire parler partout en Europe...