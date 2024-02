CAN 2023, Nigeria : inquiétude autour de Victor Osimhen !

Qualifié pour les demi-finales de la CAN, le Nigeria affronte l’Afrique du Sud mercredi (18h). L’objectif est clair, obtenir son ticket pour la finale pour y retrouver le vainqueur de l’autre demi-finale opposant la Côte d’Ivoire à la RD Congo (21h). En revanche, les Super Eagles seront certainement amputés de leur star sur le front de l’attaque.

En effet, comme le souligne un communiqué du club, Victor Osimhen (25 ans) souffre d’un pépin physique et n’a pas fait le voyage avec ses coéquipiers pour la demi-finale et continue de se faire soigner à Abidjan. «Les médecins de l’équipe ont confirmé qu’il avait été placé sous étroite surveillance et qu’un membre de l’équipe médicale était resté à Abidjan avec lui», indique le communiqué. Auteur d’un but et d’une passe décisive en cinq matchs depuis le début de la compétition, l’avant-centre de Naples va manquer au Nigéria, déjà privé de Victor Boniface et d’Umar Sadiq.