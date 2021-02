Atlético de Madrid - Chelsea : les compositions officielles

Après une première fournée spectaculaire, place à la suite des huitièmes de finale aller de Ligue des Champions. Et parmi les belles affiches qui nous attendent aujourd'hui et demain, il y a ce duel entre l'Atlético de Madrid et Chelsea. Un duel qui se jouera d'ailleurs à la National Arena de Bucarest en Roumanie, et non au Wanda Metropolitano de Madrid, à cause des restrictions liées au coronavirus.

Pour ce match, Diego Simeone est privé de plusieurs joueurs importants comme José Maria Giménez, Kieran Trippier et Yannick Carrasco, mais aligne une équipe qui a fière allure, toujours en 3-5-2 comme c'est devenu habituel cette saison. En face, Thomas Tuchel doit composer sans Thiago Silva et fait le choix d'aligner Giroud en pointe de l'attaque. Kanté démarre sur le banc.

Les compositions

Atlético de Madrid : Oblak - Hermoso, Felipe, Savic - Saul, Lemar, Koke, Correa, Llorente - João Félix, Luis Suarez

Chelsea : Mendy - Rüdiger, Christensen, Azpilicueta - Alonso, Kovacic, Jorginho, Hudson-Odoi - Mount, Werner - Giroud