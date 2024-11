Al-Hilal : le taux d’absence fou de Neymar

Hier soir, Neymar Jr (32 ans) est sorti sur blessure lors du match de Ligue des champions asiatique entre Al-Hilal et l’Esteghlal Téhéran (victoire 3-0). Après la rencontre, son entraîneur, Jorge Jesus, a évoqué une absence d’au moins deux semaines. De son côté, le Brésilien n’a pas semblé plus inquiet que cela. « J’ai eu une crampe, mais c’était très fort ! Je vais passer des examens et j’espère que ce n’est rien de plus. C’est normal que cela arrive après un an, les médecins m’avaient déjà prévenu, c’est pourquoi je dois faire attention et avoir plus de minutes pour jouer.»

C’est ce qu’espère son club, qui n’a pas pu beaucoup compter sur lui depuis son arrivée en Saudi Pro League. En effet, Arriyadiyah indique que Neymar a manqué 87% des matches d’Al-Hilal depuis sa signature à l’été 2023. L’ancien du PSG, qui a passé en tout 460 jours dans son club, devrait pratiquement atteindre les 400 jours d’absence au total après sa nouvelle blessure hier.