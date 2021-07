FC Barcelone : Ronald Koeman satisfait après la victoire contre Stuttgart

Le FC Barcelone s’est imposé 3-0 ce samedi en match amical face à Stuttgart. Une performance qui a beaucoup plu à Ronald Koeman. « Nous avons fait un excellent match contre un adversaire qui s'entraîne depuis plus longtemps. Nous sommes sur la bonne voie, physiquement nous allons en faire plus. Nous avons montré à différents moments du match que nous avons beaucoup de qualité. L'ambition et le dévouement de l'équipe ont été bons », a-t-il déclaré après la rencontre.

La suite après cette publicité

Arrivé cet été en provenance de l’OL, Memphis Depay a de nouveau été buteur. Le coach néerlandais a apprécié la performance de son compatriote, ainsi que sa relation avec Antoine Griezmann : « il a été à United, à Lyon et il a montré qu'il était un buteur. Sur le premier but, il a marqué avec une action individuelle. En raison de sa qualité, de sa force, il apporte d'autres choses à l'équipe. Sa connexion avec Griezmann est très bonne et il nous donne beaucoup de choses. »