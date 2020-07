Le LOSC pas si bien embarqué dans le dossier Jonathan David...

La suite après cette publicité

Jonathan David sera l'un des acteurs majeurs du mercato estival. Car le marché des attaquants va sérieusement s'animer dans les prochaines semaines. Le jeu des chaises musicales sera lancé dès lors que le premier mouvement aura lieu et c'est du côté du LOSC qu'il faudra sûrement regarder. En effet, Victor Osimhen devrait être vendu, peut-être à Naples, et Lille pourrait récupérer une grosse somme d'argent. De quoi lui permettre de dénicher un successeur talentueux au Nigérian.

Ce successeur pourrait bien être Jonathan David, l'attaquant canadien de La Gantoise. Révélé il y a quelques jours, l'intérêt du LOSC est réel. Le journal belge Het Laatste Nieuws le confirme ce matin, évoquant une offre à venir de 20 M€ pour le co-meilleur buteur de la Jupiler League (18 buts) avec Dieumerci Mbokani. Sauf que cela ne suffira pas pour convaincre la direction du club belge, qui a fixé un tarif entre 30 et 35 M€.

Le joueur préfère la Bundesliga

Plusieurs clubs ont manifesté un intérêt ces dernières semaines. Le Bayern Munich, le Borussia Dortmund, le Borussia Mönchengladbach et le Bayer Leverkusen côté Allemagne, l'Inter Milan et l'AC Milan côté Italie, Porto au Portugal et l'OL et Lille côté France, voilà pour la longue liste des formations qui ont coché le nom de David. Aucune d'entre elles n'a, par contre, formulé d'offre concrète.

Lille devrait être la première à effectuer ce nouveau pas. Mais il y a un hic. Le joueur souhaite rejoindre la Bundesliga et n'a pas envie de rallier le nord de la France. Mais pour La Gantoise, il y a plus de probabilité que ce soit le LOSC qui se rapproche le plus du montant souhaité pour le transfert, aux alentours de 30 M€. Un tarif qui ferait de Jonathan David la plus grosse vente de l'histoire du championnat belge.