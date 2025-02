AS Monaco : c’est la débandade !

Le 27 novembre dernier, Benfica se rendait au stade Louis II pour affronter un Monaco en pleine bourre, invaincu en Ligue des Champions et quasi-intraitable en Ligue 1. Ce match a sacrément déréglé la machine monégasque, déjà avec une erreur d’arbitrage. Car depuis, Monaco ne met plus un pied devant l’autre. Et ce n’est clairement plus la même équipe que Benfica a de nouveau su dominer, sans difficulté cette fois mais toujours avec un coup de pouce de l’arbitre, hier soir pour le barrage aller.

La suite après cette publicité

Si l’ASM s’est insurgée contre le carton rouge sévère, mais validé par les règles du jeu, infligé à sa recrue hivernale Al-Musrati, elle ne peut pas uniquement se cacher derrière cette légère injustice (alors que le latéral de Benfica, Carreras, comme lors de la phase de poule, aurait pu être expulsé). Car elle affiche des carences rédhibitoires pour bien figurer en Europe. Majecki continue de ne plus être décisif dans les cages, Salisu ne s’aligne plus correctement pour jouer le hors-jeu, Golovin n’est plus que l’ombre du joueur merveilleux qu’il était.

Même les recrues n’y sont pas

Et les recrues se sont malheureusement mises au diapason. Al-Musrati a été recruté en fin de mercato pour amener de l’expérience au milieu de terrain ? Le voilà expulsé pour avoir réclamé un carton et donc absent au match retour. Biereth devait amener de l’efficacité en attaque ? Il a été mangé par le vétéran Otamendi. Et les pépites que sont Akliouche et Ben Seghir ne suffisent plus à créer de l’allant offensif.

La suite après cette publicité

Monaco va donc se présenter dans moins d’une semaine au stade de la Luz, sans Vanderson, Zakaria, ni donc Al-Musrati, pour rattraper un but de retard. Si Adi Hütter veut y croire, la mission semble impossible au regard des dernières prestations de l’ASM, tellement loin de son début de saison flamboyant. En une semaine, pour espérer l’exploit, Monaco devra retrouver de la solidité défensive et la maîtrise de ses nerfs. Pas une mince affaire.