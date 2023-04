Marco Materazzi avoue enfin ce qu’il a dit à Zinedine Zidane en 2006 !

La suite après cette publicité

Dans un entretien accordé à Football Italian TV, Marco Materazzi est revenu sur fameux coup de tête reçu par Zinedine Zidane alors que la France et l’Italie étaient dos à dos à la 110e minute de la rencontre. Un épisode historique obligeant les hommes de Raymond Domenech à finir cette finale de la Coupe du Monde 2006 en infériorité numérique. Si on savait que l’Italien avait fait sortir de ses gonds l’ancien coach du Real Madrid en évoquant sa sœur, l’ex-défenseur de l’Inter Milan a révélé la teneur exacte de ses propos.

«Les personnes qui vivent en Amérique connaissent cela avec la NBA, ce qu’on appelle le trash-talk. Mon trash-talking était minime. Il m’a dit qu’il m’offrirait son maillot après le match et j’ai répondu 'Non, je préfère ta sœur’», a ainsi avoué Marco Materazzi. Dans la foulée, les Bleus s’inclinaient aux tirs au but pour ce qui sera finalement le dernier match de la carrière de Zinedine Zidane…

