Maroc : le Lion de l’Atlas Ayoub El Kaabi ressurgit de sa tanière !

Durant plusieurs années, le Maroc n’a jamais su trouver de véritable numéro 9 qui pourrait s’imposer à la pointe de son attaque. Mais depuis maintenant quatre saisons, un homme s’est imposé : Youssef En-Nesyri. Sélectionné pour la première fois par Hervé Renard durant l’été 2016, le sélectionneur français l’avait tenté à plusieurs postes de l’attaque (buteur puis ailier). Après quelques rassemblements sans la moindre minute, le produit de l’Académie Mohammed VI s’illustre durant ses premières minutes en Coupe du Monde avec un coup de casque rageur face à l’Espagne (2-2). Depuis, le natif de Fès est installé à la tête du secteur offensif par Renard, puis Vahid Halilhodzic et enfin Walid Regragui. Mais ce dernier, remarquant la méforme de son numéro 19, n’a pas hésité à tester d’autres alternatives, comme Tarik Tissoudali - finalement absent du Mondial 2022 en raison d’une rupture des ligaments croisés, Abderrazak Hamdallah - performant en Arabie saoudite mais moins en sélection, et enfin Ayoub El Kaabi.

Titulaire en attaque lors de la CdM russe il y a cinq ans, l’attaquant marocain sortait d’un exercice 2017-2018 réussi, avec un bilan honorable sur le plan comptable en club (16 buts et 3 passes décisives TCC) et un Championnat d’Afrique des Nations flamboyant (9 réalisations en 6 rencontres) avec la sélection locale, sacrée devant son public. Devenu le choix numéro 1 de Renard en Russie, le natif de Casablanca n’arrivait pas à passer le cap avec les A, lui qui avait été très peu trouvé par ses coéquipiers lors de cette édition. S’en suivent un transfert en Chine, devenant le transfert le plus cher de l’histoire de la Botola (D1 marocaine, 6 M€), où il n’arrive pas à s’adapter et un retour au Royaume avec le Wydad AC. Première saison en prêt, puis signature définitive à coût zéro pour la Forteresse Rouge, avec qui il retrouve des couleurs (26 b. en 45 m. TCC). Derrière, il découvrait la Süper Lig avec Kayserispor (18 b. en championnat) et le football du Golfe à Al-Sadd (14 b. TCC). Mais c’est lors de sa première expérience européenne qu’il impressionne par son niveau d’antan…

"El Kaabi Nueve" cartonne en Grèce

Libre de tout contrat après une pige de six mois au Qatar, Ayoub El Kaabi rejoint enfin l’Europe en s’engageant avec l’Olympiakos pour la saison à venir. S’il n’a signé qu’une petite saison avec le champion de Grèce en titre, le Lion de l’Atlas n’a pas attendu longtemps pour ressurgir de sa tanière et faire rugir son talent face au but. Déjà auteur de 9 réalisations en 13 matches entre la Super League grecque et la Ligue Europa, le joueur formé au Racing Casablanca est l’actuel meilleur buteur du championnat hellénique - ex aequo avec l’ancien du Real Betis Loren Moron (Aris Salonique). Des prestations qui ne sont pas passées inaperçues du côté du staff technique de la sélection marocaine. Absent durant près d’un an des listes des Lions de l’Atlas, Walid Regragui a finalement décidé de le réintégrer pour la première fois en septembre, avant de revenir un mois plus tard pour deux rencontres sans réel enjeu, si ce n’est préparer au mieux la Coupe d’Afrique des Nations. Auteur d’un but d’attaquant de pressing en Côte d’Ivoire et d’une panenka contre le Liberia (3-0), Ayoub El Kaabi s’est offert l’affection du peuple marocain, prêt à relancer la concurrence avec Youssef En-Nesyri au poste de numéro 9.

Interrogé en conférence de presse après le large succès de mardi soir, le sélectionneur du Royaume chérifien a tenu à saluer l’état d’esprit exemplaire du joueur de 30 ans, revenant notamment sur sa non-sélection pour le Mondial 2022 : «il a eu une trajectoire compliquée l’an passé, il a eu des problèmes dans sa carrière. Mais il n’a jamais lâché, c’est un garçon toujours exemplaire, qui aime son pays. Même s’il n’a pas été sélectionné pour la dernière Coupe du Monde, il m’avait appelé au téléphone et m’avait dit : "je suis avec toi coach, je respecte ton choix", et c’est ce qu’on veut dans cette sélection, le respect. Il faut travailler pour rejoindre la sélection. » L’international aux 36 sélections (22 buts entre les A - 10 - et les A’ - 12) ressort donc d’une période compliquée et instable sportivement, de quoi faire subir quelques maux de tête supplémentaires à Coach Regragui : «quand tu vois l’effectif aujourd’hui, sans Ziyech, sans Amrabat, sans Boufal, quand tu vois le banc et les blessés, tu te dis que tu as un groupe où ça va être compliqué de faire les choix. Je rêvais d’être dans cette situation, quand on a des problèmes pour construire une équipe, ça veut dire qu’il y a beaucoup de qualité.»* Une bonne nouvelle pour le Maroc et "El Kaabi Nueve".

*A’ : sélection composée des joueurs évoluant dans le championnat local