Lionel Messi s’offre un manoir à plus de 10 millions de dollars !

La suite après cette publicité

Fraichement nommé parmi les 30 nominés pour le Ballon d’Or, Lionel Messi s’est parfaitement relevé d’une fin d’aventure en eau de boudin avec le Paris Saint-Germain. Depuis son arrivée en MLS, à l’Inter Miami, l’Argentin réalise des performances XXL qui éblouissent la concurrence. Même chose quand il s’agit de se loger. La Pulga se fait toujours remarquer. Et pour cause, l’ancien maître à jouer du FC Barcelone s’est offert un manoir estimé à 10,8 millions de dollars en Floride, dans le comté de Broward, selon le média immobilier The Real Deal.

Si Lionel Messi possède évidemment suffisamment d’argent pour se faire plaisir, le génie de Rosario semble avoir craqué pour cette demeure située face à la mer. Sa nouvelle propriété ferait environ 1600 m2 et disposerait d’une piscine, salle de sport, d’un spa et d’une suite grandiose de 149 m2. Mieux, le manoir ne serait qu’à 8 km du stade Drive Pink et du centre d’entraînement adjacent de l’Inter Miami à Fort Lauderdale. Un véritable petit bout de paradis qui devrait plaire à la famille Messi.