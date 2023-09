Suivez la liste des 30 nommés au Ballon d’Or 2023 en direct

Ce mercredi donc, France Football va lever le voile sur l’identité des finalistes du Ballon d’Or 2023. Ils seront au nombre de 30 à se disputer ce prestigieux trophée récompensant le meilleur joueur du monde sur une saison. Pour rappel, depuis l’année dernière, une nouvelle réforme a été adoptée par nos confrères de FF. La plus haute distinction personnelle de ce sport est décernée au regard d’une saison entière (à savoir 2022-2023), et non plus sur une année civile comme avant. Karim Benzema a été le premier vainqueur sous ce format.