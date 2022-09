Manchester City : Jack Grealish dans l'œil du cyclone

Voilà déjà un an que Jack Grealish a posé ses valises à Manchester City. Auteur de débuts corrects, l'Anglais a rapidement été rattrapé par une triste réalité. Malgré un transfert à 117 M€ en provenance d'Aston Villa, sont temps de jeu a peu à peu fondu, surtout en Ligue des Champions. La faute à des performances en dents de scie et des statistiques en berne (seulement 6 buts et 9 passes décisives en 39 matchs toutes compétitions confondues). Son début de saison prend la même trajectoire. Après 5 timides apparitions, le voilà au cœur des critiques.

La suite après cette publicité

L'Anglais aux chaussettes basses n'a toujours pas marqué, ni délivré la moindre passe décisive. En Ligue des Champions, il a été sorti dès l'heure de jeu, alors qu'il n'a même plus foulé une pelouse de Premier League depuis le 13 août dernier, notamment en raison d'un pépin physique. «Il a très bien commencé mais a dû s'arrêter pour un problème à la cheville, défend Guardiola en conférence de presse. Lors du dernier match, dans le dernier tiers du terrain, il était le seul à faire des courses agressives en un contre un, mais pour faire des passes décisives, il n'avait pas ses coéquipiers dans la surface, alors nous l'avons isolé.»

Guardiola est satisfait

Selon l'entraîneur de Manchester City, Grealish n'est pas le seul responsable de ses prestations poussives. «Quand il affronte l'arrière latéral, seul Erling était là. Gündo n'était pas là, Kevin n'était pas là alors qu'ils devraient être dans la zone. En première mi-temps, surtout quand nous avions le ballon, nous n'avons fait aucun mouvement pour aider les joueurs qui avaient le ballon et lui donner plus de possibilités pour lui faciliter les choses. Je suis plus qu'heureux et ravi de ce qu'il fait. Maintenant, c'est juste une question de temps pour retrouver un peu son élan qu'il avait en début de saison», note tout de même Guardiola.

Le coach espagnol prend la défense de son joueur et tape du poing sur la table. Il ne faut pas voir le milieu offensif uniquement par le prisme de statistiques. «Nous n'avons pas signé ses incroyables buts ou ses passes décisives à Aston Villa. Je veux aussi qu'il marque des buts et qu'il fasse des passes mais il ne s'agit pas que de ça. Il s'agit aussi de sa contribution sans le ballon, et de ce qu'il peut produire pour les autres.» Reste à Grealish de convaincre ses supporters et ça commence dès ce samedi avec un déplacement sur la pelouse de Wolverhampton lors de la 8e journée de Premier League.