OL : ça brûle pour Houssem Aouar à Arsenal !

Et si l'Olympique Lyonnais finissait par perdre son joyau ? Depuis plusieurs semaines, l'avenir d'Houssem Aouar cristallise l'attention dans le Rhône. On le sait, le milieu de terrain formé à l'OL bénéficie d'un bon de sortie accordé par sa direction. En cas d'offre satisfaisante pour toutes les parties, Aouar pourra s'envoler vers d'autres cieux et découvrir un nouveau championnat.

La suite après cette publicité

Arrivé à la fin d'un cycle avec son club formateur, le numéro huit rhodanien a patienté sans jamais exposer ses états d'âme. Professionnel jusqu'au bout, le principal protagoniste a donc démarré la saison avec l'OL n'affichant aucune lassitude ou frustration concernant sa situation personnelle. Après deux matchs disputés en Ligue 1, Houssem Aouar pourrait bien réciter sa dernière partition avec les hommes de Rudi Garcia dimanche face à Lorient.

Houssem Aouar a donné son aval pour rejoindre Arsenal

A moins qu'Arsenal ne boucle son transfert d'ici là... Selon les informations de la chaîne Téléfoot, le milieu de terrain aurait donné son aval pour rejoindre les Gunners avant la fermeture du mercato. Très apprécié par le manager espagnol Mikel Arteta, le natif de Lyon aurait donc succombé aux multiples avances du club londonien. Les deux clubs vont désormais entamer les négociations pour s'entendre sur une indemnité de transfert.

L'Olympique Lyonnais exigerait au moins 40 millions d'euros pour céder l'une des figures de proue de son académie. L'avancée du dossier Aouar pourrait en revanche avoir une incidence sur l'avenir de Memphis Depay et Moussa Dembélé à Lyon. En effet, le président Aulas a rappelé à qui veut l'entendre que son club n'envisageait pas le départ simultané des trois hommes cet été. L'international néerlandais et l'attaquant français deviendraient donc les grands perdants de ce mercato estival côté lyonnais. Les prochaines heures s'annoncent décisives pour Houssem Aouar et pour Depay et Dembélé par ricochet...