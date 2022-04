LdC, Villarreal : la réaction à chaud de Giovani Lo Celso

Au micro de RMC Sport, Giovani Lo Celso (25 ans), arrivé cet hiver en prêt en provenance de Tottenham, a savouré la victoire de Villarreal sur le Bayern Munich en quart de finale aller de Ligue des Champions (1-0).

«On savait que l’on devait attaquer et défendre tous ensemble pour faire un résultat, je remercie le staff pour sa confiance. Tout est encore ouvert. On doit aller là-bas, faire le même genre de matches que ce soir. On sait que ce sera dur, mais tout est possible», a lancé l'ancien Parisien, passeur décisif sur le but d'Arnaut Danjuma.