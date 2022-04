LdC : Villarreal surprend le Bayern Munich et crée l'exploit

Suite des quarts de finale de Ligue des champions ce mercredi soir. Vainqueur surprise face à la Juventus lors du tour précédent, Villarreal recevait le géant allemand, le Bayern Munich pour tenter de créer l'exploit. Mais face à l'armada bavaroise, les hommes d'Unai Emery allaient devoir batailler. L'ancien coach du PSG alignait son équipe type avec les deux Français Capoue et Coquelin au milieu de terrain avec l'ancien parisien Lo Celso. Côté Bayern Munich, Pavard, Upamecano, Hernandez et Coman étaient titulaires.

À domicile, les Espagnols n'hésitaient pas à faire le jeu et se procuraient les premières occasions du match. Et c'est même très logiquement que Villarreal ouvrait le score. Après une belle action collective et un bon travail de Lo Celso, c'est Arnaud Danjuma qui profitait d'un mauvais placement de la défense allemande pour battre à bout pourtant Manuel Neuer (8e). Un but qui venait confirmer les bonnes intentions de Villarreal et les difficultés d'un Bayern Munich incapable de se montrer dangereux (0 frappe cadrée après les 45 premières minutes). Le score aurait pu être plus sévère à la pause, mais le but de Coquelin était refusé pour une petite position de hors-jeu du Français (41e).

Villarreal a tenu jusqu'au bout

Au retour des vestiaires, les coéquipiers de Kingsley Coman revenaient avec des meilleures intentions et ne passaient pas loin d'égaliser mais Thomas Muller ne parvenait pas à reprendre le ballon à quelques mètres du but vide de Rulli (50e). Gerard Moreno répondait dans la foulée en touchant le poteau de Neuer (53e). Le gardien allemand était par la suite coupable d'une mauvaise relance très loin de son but. Et la tentative lointaine de Parejo, qui venait de récupérer le cuir, passait juste à côté du but (63e).

Les minutes filaient et les occasions se multipliaient des deux côtés. Le Bayern se découvrait et Villarreal manquait de nombreux contres en supériorité numérique. De quoi enrager Unai Emery qui craignait de se faire punir par un éclair de génie de Lewandowski ou de Sané. Mais cette fois-ci, ni le Polonais ni l'Allemand ne réussiront à faire trembler les filets adverses. Le score ne bougera plus malgré les dernières tentatives de Coman sur son couloir droit. Le Sous-marin Jaune domine le Bayern Munich et fait la très bonne opération de ce mercredi soir. Il faudra confirmer lors du match retour à l'Allianz Arena de Munich lors du match retour