RB Leipzig : Benjamin Šeško prolonge jusqu’en 2029

C’était dans les tuyaux depuis plusieurs jours et c’est désormais officiel : l’avant-centre slovène, Benjamin Šeško (21 ans), a prolongé son contrat avec le RB Leizpig. Joueur cadre du projet sportif depuis un an, le natif de Radeče s’est vu sécuriser pour les cinq prochaines années, soit un bail s’écoulant jusqu’en 2029. Convoité par les plus grandes écuries européennes dont Chelsea et Arsenal, la direction allemande réalise un gros coup.

«Sesko continue de marquer pour les Red Bulls ! Le RB Leipzig et Benjamin Sesko (21 ans) ont prolongé d’un an leur contrat existant jusqu’en 2029 », est-il écrit dans le communiqué officiel publié par le club allemand ce mercredi. L’international slovène (29 matchs, 11 buts) est devenu l’un des meilleurs joueurs de Leipzig au cours de sa première saison, marquant 18 buts en 42 matchs toutes compétitions confondues et délivrant deux passes décisives.