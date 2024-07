France - États-Unis : la joie du capitaine Alexandre Lacazette

Ce fut laborieux, mais la France l’a fait. Pour leur entrée en lice aux Jeux Olympiques à domicile, les Bleuets se sont imposés face aux États-Unis ce mercredi (3-0), mais non sans mal. Longtemps bousculés, ils s’en sont finalement remis à Lacazette, auteur d’une belle inspiration à l’heure de jeu, puis de Michael Olise et Loïc Badé. Présent au micro de France Télé après la victoire, le capitaine Alexandre Lacazette a exprimé sa joie.

La suite après cette publicité

«C’était un match compliqué, les Américains étaient compacts derrière. On a mis du temps à se libérer, mais ça fait du bien d’ouvrir le score, d’aider l’équipe. Maintenant, il faut se reposer et préparer le prochain match important face à la Guinée, a souri l’attaquant de l’OL. On était peut-être un peu crispé avec la pression du premier match, mais on s’y attendait. Je pense qu’on mérite cette victoire malgré tout, c’est l’essentiel, et je suis content. Le public a été présent ce soir, il y a eu quelques sifflets, mais c’était marrant, ça fait plaisir de gagner dans un stade plein avec une belle pelouse. Puis on gagne avec la manière : 3-0, pas de but encaissé, tout le monde est heureux ce soir.»