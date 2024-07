JO 2024 : les Bleuets cognent les États-Unis pour leur entrée en lice

Sortis par la petite porte il y a trois ans à Tokyo pour les raisons qu’on connaît tous, les Bleuets avaient coché cette date du 24 juillet 2024 sur leur calendrier. Ces dernières semaines, ces derniers jours, et même ces dernières heures, leur sélectionneur Thierry Henry avait de son côté répété son désir d’aller décrocher l’or, chez lui, en France, trente ans après l’unique sacre de l’équipe de France aux Jeux Olympiques (en 1984). L’histoire serait belle, et on aimerait déjà se précipiter sur la dernière ligne de sa dernière page, mais elle reste à écrire. Ce mercredi face aux Etats-Unis constituait donc un premier test blanc dans cette compétition. Une façon, aussi, de prendre la température de l’évènement, même si on ne se faisait pas d’illusions sur la chaleur du public marseillais pour le rendez-vous. Finalement, les Bleuets ont aussi fait le job de leur côté en écrasant leur adversaire en seconde période (3-0).

Comme lors du dernier match de préparation face au Japon (1-1), mercredi dernier, Thierry Henry alignait au coup d’envoi un 4-3-1-2 avec un milieu de terrain Chotard, Manu Koné et Enzo Millot, préféré à Maghnes Akhliouche. Sans grande surprise, le nouveau joueur du Bayern Munich, Michael Olise, était titulaire en soutien de la doublette Lacazette - Mateta. Le début de match nous offrait un round d’observation à rallonge, avec deux équipes prudentes, et visiblement pas disposées à se découvrir. La première vraie situation était à mettre au crédit des Américains, menaçants sur corner, mais la tête de Robinson passait finalement à côté. Faute de services étoilés, Mateta et Lacazette peinaient à se montrer dangereux, tout comme Michael Olise, trop ronronnant malgré une volonté de trouver des relais. Il fallait attendre la 41e minute de jeu pour voir le premier tenter sa chance, sans cadrer, avant de récidiver d’une belle frappe du pied gauche avant la pause, mais toujours à côté. Milieu tricolore le plus en vue, Manu Koné voyait, lui, ses deux tentatives être repoussées par Schulte (35e, 45e).

Lacazette en général, Olise la spéciale

Au retour des vestiaires, les Bleuets se causaient quelques petites frayeurs, mais Guillaume Restes, souverain, maintenait son équipe à flot (47e). Dix minutes plus tard, le Toulousain pouvait rendre grâce à son équerre gauche, qui repoussait la lourde frappe de Mihailovic. Le match prenait un tout autre sens dans le déroulement de l’action. Sur une énième possession française, Alexandre Lacazette faisait vrombir le Vélodrome en déclenchant une belle frappe croisée du pied droit aux vingt mètres (1-0, 61e). En veille de match, le Lyonnais avait appelé les supporters marseillais à le considérer comme un Français, et non comme un Lyonnais. Il a manifestement été écouté. Intraitable, Restes écœurait, lui, une nouvelle fois les Américains avec une belle parade devant Paxten Aaronson (63e). Dans le prolongement de l’action, Tolkin voyait sa tête taper le poteau…

Le clou du spectacle arrivait dans les secondes suivantes, et nous était réservé par Michael Olise. Détenteur d’une large partie de la réussite des Bleuets en préparation (il était le meilleur buteur avec 3 réalisations), l’ailier de 22 ans a remis le couvert, et encore une fois avec la manière… car sinon ce ne serait pas lui. Huit minutes après avoir été passeur décisif pour Lacazette, le gaucher a en effet mystifié Schulte d’une délicieuse frappe enroulée du pied gauche (2-0, 69e). Il cédait ensuite sa place à Désiré Doué sous les applaudissements du Vélodrome. En fin de rencontre, Loïc Badé éteignait les espoirs américains en marquant d’un joli coup de tête sur corner (3-0, 85e). Les visiteurs voyaient le ciel leur tomber un peu plus sur la tête avec le but annulé de Yow pour hors-jeu. De son côté, la France réussit son entrée en matière à la maison, même si Thierry Henry doit le savoir plus que nous : tout n’a pas été parfait.

