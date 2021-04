OM : Jorge Sampaoli suit Kevin Strootman et Nemanja Radonjic

Présent en conférence de presse ce jeudi, Jorge Sampaoli a expliqué qu'il suivait les joueurs prêtés par l'Olympique de Marseille, notamment Kevin Strootman (Genoa) et Nemanja Radonjic (Hertha), en vue de la constitution de son effectif pour la saison prochaine.

La suite après cette publicité

«Oui, on analyse tous les joueurs du club, ceux qui sont ici et les prêtés. On analyse tout pour voir de quoi on a besoin pour l’effectif la saison prochaine en fonction de ma manière d’entraîner une équipe de football. Certains joueurs peuvent y répondre, d’autres non. On les suit pour voir s’il y a la capacité de les analyser à distance», a-t-il expliqué.