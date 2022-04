PSG : un concurrrent de poids pour le Bayern dans le dossier El Chadaille Bitshiabu

Suivi avec insistance par le Bayern Munich mais aussi par Salzsbourg, El Chadaille Bitshiabu est très courtisé. Le Paris Saint-Germain, son club formateur, n'entend absolument pas laisser filer son défenseur central d'1m96 seulement âgé de 16 ans. Si Paris a mis les barbelés, cela n'empêche pas de nouveaux courtisans à venir aux nouvelles. Dernier prétendant en lice, le RB Leipzig.

Selon nos informations, le club allemand, très friand de joueurs français et qui compte dans ses rangs Mohamed Simakan, Nordi Mukiele et bien évidemment Christopher Nkunku, apprécie tout particulièrement les qualités de l'international espoir U17. Il faut dire que El Chadaille Bitshiabu avait brillé lors du match de Youth League entre le PSG et Leipzig en octobre 2021 marquant même le troisième but parisien (3-0).