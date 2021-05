Real Madrid - CA Osasuna : les compositions probables

La suite après cette publicité

L'occasion est belle pour le Real Madrid (2e), de mettre la pression sur ses concurrents directs en Liga, ce soir (21h) avec la réception d'Osasuna (11e). Une victoire qui pourrait permettre aux Merengue de prendre trois points d'avance sur le FC Barcelone (3e) battu par Grenade en milieu de semaine, mais aussi de suivre le rythme de l'Atletico (1er) qui se rapproche de plus en plus du titre. De son côté, Osasuna ne joue plus grand-chose en cette fin de saison et pourrait simplement, en cas de victoire, rebasculer dans la première partie de tableau, à la dixième place.

Pour cette rencontre, Zidane devrait, selon AS, proposer un 4-2-3-1 au sein duquel Eden Hazard pourrait effectuer son grand retour en tant que titulaire. De son côté, Jagoba Arrasate devrait, lui, un 4-1-4-1 à la pointe duquel, Budimir se chargera de l'animation offensive de l'équipe.