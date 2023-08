L’entraîneur de Getafe s’en prend à Xavi

La première journée de Liga entre Getafe et le FC Barcelone a tenu toutes ses promesses, du moins en termes de divertissement. Outre le jeu haché durant la totalité de la rencontre, les deux équipes se sont neutralisées après une longue bataille (0-0). Dans la foulée, Xavi a dénoncé l’arbitrage de Cesar Soto Grado, coupable à ses yeux d’avoir avantagé Getafe. Et forcément, cela ne passe pas pour José Bordalas, l’entraîneur des Aluzones. Selon ce dernier, Xavi ne rendrait pas «service à notre championnat en se vantant d’être l’un des meilleurs au monde».

Il ajoute en conférence de presse : «La grandeur du football est ainsi faite qu’une petite équipe est capable de prendre un point à Barcelone. Je ne suis pas d’accord avec lui et c’est manifestement une façon de justifier le fait qu’ils n’ont pas obtenu les trois points avec une grande équipe, avec des joueurs incroyables. Ils nous ont donné beaucoup plus de cartons. Je ne pense pas que cela nous ait profité. Le match le plus agressif a été joué par Barcelone et je n’ai rien à ajouter. C’est une façon de camoufler le bon jeu de mes joueurs. Il ne me viendrait pas à l’idée de justifier une défaite ou un match nul par le jeu de l’adversaire.» Des propos contraires à ceux prononcés par Xavi, qui estime que l’arbitre a été bien trop clément envers Getafe. Les Aluzones peuvent néanmoins se satisfaire d’avoir pris un point face à un adversaire bien plus fort sur le papier.