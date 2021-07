Euro 2020, Espagne : Koke félicite à sa manière Unai Simon après sa prestation face à la Suisse

Le gardien de but de l’Athletic Bilbao Unai Simon a été l’un des grands artisans de la qualification de l’Espagne face à la Suisse ce vendredi (1-1, 3-1 aux tirs au but). S’il n’a pas été énormément inquiété lors des 120 minutes face aux Helvètes, c’est lors de la séance des tirs au but que le Basque s’est illustré, en arrêtant les tentatives de Fabian Schär et Manuel Akanji, permettant à la Roja de disputer sa première demi-finale depuis 2012.

En interview d’après-match, le milieu de terrain de l’Atlético de Madrid Koke a été très élogieux envers son coéquipier : « il a de grosses cou... ! Ce qui lui est arrivé face à la Croatie (contrôle raté amenant un CSC, ndlr) était malheureux mais ce qu’il a réussi par la suite était incroyable, avec une grande sérénité. J’espère qu’il restera à ce niveau.» L’Espagne reste la meilleure équipe à la séance de tirs au but en Championnat d’Europe, avec quatre victoires sur cinq, la seule défaite datant de l’Euro 1996 (contre l’Angleterre en quart de finale).